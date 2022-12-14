МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Промышленность Москвы справляется с негативным сценарием и устойчиво преодолевает проблемы, индекс промышленного производства показывает хорошую динамику, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Промышленное производство в еврозоне выросло на 3,4 процента

"Любой город, любая страна должны надеяться на то, что ситуация в экономике будет позитивной, но готовиться к худшему. Мы не могли предположить, что будет происходить такая ситуация в мире. Но экономика и промышленность города у нас прогнозируема таким образом, что мы справляемся с негативным сценарием", — сказал Овчинский в ходе заседания проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Москве.

Он отметил, что столица устойчиво проходит через всю проблематику, продолжает наращивать объемы инвестиций, создавать новые производственные площадки, модернизировать производство.

Глава ведомства уточнил, что на фоне введенных санкций не было каких-то крупных предприятий, которые прекратили функционировать. Наблюдается тенденция того, что большинство представителей иностранного бизнеса продолжают свою работу на территории города.

"Мы видим цифры по индексу промышленного производства, этот индекс в текущем году показывает очень хорошую динамику. Мы растем не хуже, а по некоторым отраслям значительно лучше, чем в предыдущие периоды. Экономика города устойчива к вызовам, она диверсифицирована. Мы не находимся на каких-то узкопрофильных доходных статьях. Мы не получаем деньги только из нефтегаза или еще откуда-то. Город имеет широкую сеть налоговых и неналоговых доходов. Поэтому все социальные обязательства, которые должны быть выполнены, они будут выполнены в полном объеме", — рассказал Овчинский журналистам.

По его словам, в Москве продолжают создавать транспортную, жилищную инфраструктуру, высокотехнологичные производства, в частности, вводится в эксплуатацию в этом году индустриальный парк "Руднево".

"В момент кризиса последнее, о чем можно думать, это о создании промышленных предприятий. Раз мы их создаем, значит ситуация в экономике стабильная. Предприятия смогли адаптироваться", — добавил глава департамента.