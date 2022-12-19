Премьер Белоруссии Головченко отметил актуальность сотрудничества с Россией в промышленности
МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко выразил уверенность, что на переговорах белорусского и российского президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина будет найдено решение по вопросу цены на газ для Минска, но подчеркнул, что для сторон в настоящее время более актуальна тема развития сотрудничества в промышленности.
"Очень важно для нас сейчас даже не энергоносители – с ними все в порядке, вопрос там немного коммерческий, для нас главное – это промышленность, оперативные меры по развитию промышленности Союзного государства. Мы должны защитить наш общий рынок от необоснованного импорта и реализовывать совместные проекты в промышленности", — сказал премьер перед переговорами глав государств в Минске. Его видеокомментарий опубликовал официальный Telegram-канал белорусского правительства.
Головченко подчеркнул, что экономическая безопасность является лейтмотивом будущего развития союза Белоруссии и России.
Премьер Белоруссии также выразил уверенность, что главы государств найдут решение вопроса, связанного с формированием цены на поставляемый в республику российский природный газ, выбрав один из предложенных правительствами вариантов.
"Мы позитивно настроены. Полагаем, что сама ситуация подталкивает к тому, чтобы немногочисленные оставшиеся… дискуссионные вопросы снять. Полагаю, что руководители (государств – ред.) сегодня примут решение", — сказал он.
Головченко подчеркнул, что две страны движутся по пути интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России, реализовывают мероприятия союзных программ.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221219/839230230.html