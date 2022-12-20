Замминистра Бочаров: "взрывной спрос" ГОЗа может повлечь резкий рост легкой промышленности
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 20 дек — ПРАЙМ. В России наблюдается "взрывной спрос гособоронзаказа", в легкой промышленности это создает предпосылки для резкого роста производства, заявил журналистам замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
"Мы видим резкий, взрывной спрос гособоронзаказа, фактически это мощнейшее государственное задание, поэтому для нас важно перевооружить отрасль, при этом оставив самый высокий критерий как к конечным изделиям, так и к условиям труда", — сказал Бочаров в Минводах на открытии швейного комплекса по производству экипировки для военнослужащих.
По его словам, гособоронзаказ консолидирует спрос и позволяет министерству промышленности поддержать проекты, которые бы помогли предприятиям инвестировать в собственную сырьевую базу.
"Потому что, к сожалению, за последнее время мы вынуждены зависеть от иностранного хлопка, от иностранных полиэфиров, полиамидов. Сейчас видим высокий интерес и у нефтехимиков по встречным предложениям инвестиционным, для того чтобы отечественное сырье развивалось, потому что все это вместе создает очень мощный потенциал для резкого роста всей легкой промышленности в стране", — отметил Бочаров.
Он добавил, что сдерживающим фактором стал недостаток квалифицированных кадров.
"Будем сейчас обсуждать принципиально новые подходы, потому что неожиданно для нас сдерживающим фактором явилось не оборудование, а наличие квалифицированного персонала", — отметил Бочаров.
"У нас заказ 2023 года практически в 10 раз наращивает мощности по всему выпуску, для нас очень важно, что министром обороны утверждены принципиально новые конструктивные подходы и виды изделий", — отметил Бочаров.
По его словам, в первую очередь власти дают возможность максимально расшириться действующим предприятиям, с действующими технологиями.
"Если вдруг мы видим, что этих мощностей, людских ресурсов – швей — нам не хватает, мы, безусловно, выйдем с обращением к крупным поставщикам спецодежды о выделении своих мощностей в части развития и обеспечения заказа армии, под нужды СВО, под текущие резервы, которые, кстати, тоже должны восстанавливаться… самое главное — это долгосрочные инвестиционные программы, потому что трех-четырёхлетний спрос подобного уровня позволяет серьезно проинвестировать в реконструкцию всей отрасли. Вот такой подход", — заключил Бочаров.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221220/839239961.html