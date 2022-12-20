МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 20 дек — ПРАЙМ. В России наблюдается "взрывной спрос гособоронзаказа", в легкой промышленности это создает предпосылки для резкого роста производства, заявил журналистам замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Минпромторг сообщил об ограничении скорости электросамокатов до 25 км/ч

"Мы видим резкий, взрывной спрос гособоронзаказа, фактически это мощнейшее государственное задание, поэтому для нас важно перевооружить отрасль, при этом оставив самый высокий критерий как к конечным изделиям, так и к условиям труда", — сказал Бочаров в Минводах на открытии швейного комплекса по производству экипировки для военнослужащих.

По его словам, гособоронзаказ консолидирует спрос и позволяет министерству промышленности поддержать проекты, которые бы помогли предприятиям инвестировать в собственную сырьевую базу.

"Потому что, к сожалению, за последнее время мы вынуждены зависеть от иностранного хлопка, от иностранных полиэфиров, полиамидов. Сейчас видим высокий интерес и у нефтехимиков по встречным предложениям инвестиционным, для того чтобы отечественное сырье развивалось, потому что все это вместе создает очень мощный потенциал для резкого роста всей легкой промышленности в стране", — отметил Бочаров.

Он добавил, что сдерживающим фактором стал недостаток квалифицированных кадров.

"Будем сейчас обсуждать принципиально новые подходы, потому что неожиданно для нас сдерживающим фактором явилось не оборудование, а наличие квалифицированного персонала", — отметил Бочаров.

"У нас заказ 2023 года практически в 10 раз наращивает мощности по всему выпуску, для нас очень важно, что министром обороны утверждены принципиально новые конструктивные подходы и виды изделий", — отметил Бочаров.

По его словам, в первую очередь власти дают возможность максимально расшириться действующим предприятиям, с действующими технологиями.

"Если вдруг мы видим, что этих мощностей, людских ресурсов – швей — нам не хватает, мы, безусловно, выйдем с обращением к крупным поставщикам спецодежды о выделении своих мощностей в части развития и обеспечения заказа армии, под нужды СВО, под текущие резервы, которые, кстати, тоже должны восстанавливаться… самое главное — это долгосрочные инвестиционные программы, потому что трех-четырёхлетний спрос подобного уровня позволяет серьезно проинвестировать в реконструкцию всей отрасли. Вот такой подход", — заключил Бочаров.