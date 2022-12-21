МИНСК, 21 дек — ПРАЙМ. Белоруссия готовится в декабре подписать с Россией соглашение о единой промышленной политике, сообщила замминистра экономики республики Алеся Абраменко. Лукашенко заявил, что Белоруссия — высокотехнологичная страна

"Недавно было заключено соглашение о признании технологических операций. Буквально в декабре готовится подписание соглашения о единой промышленной политике", — сказала Абраменко в эфире телеканала "Беларусь 1".

По ее словам, эти документы позволяют российским предприятиям, которые покупают комплектующие в Белоруссии, учитывать их при определении локализации и иметь больший доступ к российским субсидиям. "Также и белорусские предприятия, покупая комплектующие в России, могут использовать это для целей локализации", — продолжила замминистра.

Ранее правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, которое было подписано в Москве 27 сентября 2022 года. До этого в минпроме Белоруссии отмечали, что документ готовился в рамках перехода стран к единой промышленной политике и должен заложить правовые основы, чтобы все механизмы поддержки и стимулирования производств были синхронизированы и "позволили бы стереть ту границу, где осваивать производство — в Беларуси или России".

В конце ноября правительство Белоруссии постановило одобрить проект межправительственного соглашения с Россией о единой промышленной политике в качестве основы для проведения переговоров. В соответствии с документом, министерство промышленности Белоруссии было уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.