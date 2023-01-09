МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре вырос на 0,2% в месячном выражении после снижения в октябре на 0,4% к предыдущему месяцу, сообщает министерство экономики и технологий страны. Волгоградские власти назвали объем промпроизводства в регионе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель вырос лишь на 0,1% в месячном выражении. Показатель за октябрь был пересмотрен. Теперь министерство оценивает снижение в октябре на 0,4%, а не на 0,1%.