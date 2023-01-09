МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Одно из самых крупных месторождений каолина возобновляет работу в Донецкой Народной Республике, сырье планируется экспортировать за пределы России, заявил в понедельник премьер ДНР Виталий Хоценко. ДНР перевыполнила показатели в дорожном хозяйстве

Каолин – стратегически важное сырье, применяемое для производства фарфоровых и фаянсовых изделий, керамического и цементного производств, в бумажной, огнеупорной, химической, стекольной и других отраслях. Объем запасов белой глины в ДНР оценивается в более чем 9 миллионов тонн.

"Возобновляется работа одного из крупных месторождений каолина. Речь о Белой Балке Волновахского района, где сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы для возобновления добычи", — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

По его словам, производственные мощности предприятия, которое осуществляет разработку месторождения, позволяют добывать и отгружать до 5 тысяч тонн обогащенного каолина в месяц. По предварительным оценкам специалистов, на этом участке планируется добывать порядка 300 тысяч тонн полезного ископаемого в год. Кроме того, предприятие планирует возобновить экспорт каолина за пределы России.

"Это позволит нам расширить рынок сбыта отечественной продукции и портфель договоров, который в 2022 году составил 700 миллионов рублей, а также создать новые рабочие места", — подчеркнул премьер.