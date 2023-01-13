МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Индонезия ограничит строительство никелевых металлургических заводов, чтобы сконцентрироваться на поддержке "зеленых" предприятий, заявил министр инвестиций страны Бахлил Лахадалия. Индонезия прекратит экспорт медной руды в середине года

"Ограничение строительства заводов — форма заботы правительства о разработке продуктов, ориентированных на "зеленую" энергию и "зеленую" промышленность", — пояснил Лахадалия, слова которого приводит индонезийский портал Detik.

Министр добавил, что его ведомство планирует полностью перестроить политику металлургических заводов, так как и запасов никеля не так много.

"Сначала мы введем ограничения, а потом будем разбираться дальше. Технические правила тоже обсудим позже", — отметил Лахадалия.

В октябре 2022 года министр инвестиций заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов.