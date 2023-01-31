МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Экспорт из России металлургического сырья — железорудного концентрата и окатышей — в 2022 году упал на 39%, до 13,6 миллиона тонн, при этом экспорт окатышей в Европу рухнул на 73%, а в Китай — вырос втрое, следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). СМИ: ЕС вдвое нарастил объем поставляемых через Россию китайских металлов

Согласно статистике, экспорт железорудного концентрата в 2022 году упал на 17%, до 8 миллионов тонн. Экспортные поставки окатышей сократились на 55% — до 5,6 миллиона тонн. Больше всего снизился экспорт в Европу — отгрузка железорудного концентрата упала на 86%, до 0,2 миллиона тонн, а окатышей на 73% — до 2,7 миллиона тонн.

Вместе с тем, экспорт российских окатышей в Китай увеличился на 221% — до 1,5 миллиона тонн, а российские поставки железорудного концентрата на рынок Поднебесной снизились только на 3%, до 7,8 миллиона тонн.

Эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов пояснил РИА Новости, что поставки железной руды из России упали на фоне введения санкций против акционеров отечественных компаний, а в странах СНГ она и ранее была не востребована – там есть собственные поставщики.

"Падение же ее поставок в Китай, на Ближний Восток и в остальную Азию обусловлено отказом европейских и американских логистических операторов предоставлять сухогрузы для ее транспортировки и соответственно необходимостью поиска им замены, а также длинным плечом при перевозках по Восточному полигону РЖД", — добавил Хазанов.