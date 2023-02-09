МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство отберет приоритетные объекты, проекты и программы, которые можно ускоренно ввести в строй в ближайшее время. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, следует из перечня на сайте Кремля. Путин поздравил работников гражданской авиации со столетием отрасли

Согласно данным, ввод в эксплуатацию должен состояться в 2023 году и в первом квартале следующего года. Кроме того, попавшим в перечень проектам и программам будет обеспечено опережающее софинансирование за счет бюджетных средств.

В составлении списка примут участие региональные органы исполнительной власти.

Доклад о проделанной работе будет представлен до 1 марта, а после этого срока – ежеквартально.

Кроме того, до 15 апреля правительство должно внести в российское законодательство поправки, которые позволят выделять субъектам федерации и муниципалитетам бюджетные кредиты для опережающего финансирования строительства и ремонта региональных объектов госсобственности, а также приобретения объектов недвижимости и оборудования.