МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода, через полтора года предприятие должно выйти на показатели до простоя, в котором оно находится с 2014 года, в этом ему поможет Объединения двигателестроительная корпорация "Ростеха", сообщается на сайте кабмина. Минтранс ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай в 2023 году

"Предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства и сервисного обслуживания востребованной продукции, но находится в простое с 2014 года. Вице-премьер – глава Минпромторга России отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу завода. К решению этой задачи по поручению Дениса Мантурова подключится Объединения двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех"), — говорится в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в регион.

Мантуров также подчеркнул, что будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение, проведена инвентаризация всех возможностей и проблем предприятия.

"Примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы", — добавил он.