 

МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром коррекционно снижается перед заседанием Европейского центробанка (ЕЦБ), после подорожания накануне более чем на 1% вследствие волнений в банковском секторе, свидетельствуют данные торгов.

Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия

Аналитики ждут повышения базовой ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов

По состоянию на 8.22 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,95 доллара, или на 0,57%, до 1 920,35 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро символически дешевеет на 0,01% — до 21,88 доллара за унцию.

Днем ранее золото подорожало на 1,1%, в то время как на финансовых рынках наблюдалась сильная волатильность из-за кризиса в банковском секторе. Золото относится к более "надежным" активам и используется для ухода от риска.

Ранее американские власти заявили о закрытии нескольких банков. А в среду уже акции одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse подешевели на 24%, при этом в течение дня они максимально падали в цене более чем на 30%. Это произошло после сообщения о том, что главный акционер Credit Suisse саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления дополнительной финансовой помощи банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.

В этом свете ещё более интересными могут стать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в марте (по данным CME Group, две трети опрошенных экспертов прогнозируют рост учётной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых, остальные закладывают её сохранение) и более близкое, уже сегодня, в четверг, заседание ЕЦБ, по итогам которого прогнозируется повышение ставки рефинансирования в еврозоне до 3,5% с 3% годовых.

Разница в степени ужесточения монетарной политики в крупнейших мировых финансовых центрах может серьёзно влиять и на рынок золота.

 