МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром коррекционно снижается перед заседанием Европейского центробанка (ЕЦБ), после подорожания накануне более чем на 1% вследствие волнений в банковском секторе, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ждут повышения базовой ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов

По состоянию на 8.22 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,95 доллара, или на 0,57%, до 1 920,35 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро символически дешевеет на 0,01% — до 21,88 доллара за унцию.

Днем ранее золото подорожало на 1,1%, в то время как на финансовых рынках наблюдалась сильная волатильность из-за кризиса в банковском секторе. Золото относится к более "надежным" активам и используется для ухода от риска.

Ранее американские власти заявили о закрытии нескольких банков. А в среду уже акции одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse подешевели на 24%, при этом в течение дня они максимально падали в цене более чем на 30%. Это произошло после сообщения о том, что главный акционер Credit Suisse саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления дополнительной финансовой помощи банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.

В этом свете ещё более интересными могут стать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в марте (по данным CME Group, две трети опрошенных экспертов прогнозируют рост учётной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых, остальные закладывают её сохранение) и более близкое, уже сегодня, в четверг, заседание ЕЦБ, по итогам которого прогнозируется повышение ставки рефинансирования в еврозоне до 3,5% с 3% годовых.

Разница в степени ужесточения монетарной политики в крупнейших мировых финансовых центрах может серьёзно влиять и на рынок золота.