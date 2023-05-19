МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Великобритания импортировала из России в 2022 году алмазов на сумму более чем в 20 раз превышающую значение 2021 года, передает агентство Reuters со ссылкой на данные о торговле.

Ранее в пятницу премьер Великобритании Риши Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Санкции также предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму четыре миллиарда долларов. Кроме того, страна вводит санкции против 86 физических лиц и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

"Британия импортировала алмазов из России в 2022 году на сумму в 4,1 миллиона долларов по сравнению с 188 794 долларами в 2021 году", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в прошлом году Великобритания в целом импортировала алмазов на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Отмечается, что в начале 2023 года алмазы из России не импортировались.

Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов рассказал РИА Новости о том, что объемы поставок алмазов и цветных металлов из России в Великобританию несущественны, поэтому запрет на их ввоз не нанесет большого ущерба российским компаниям.