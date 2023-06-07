МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Премьер-министры стран ЕАЭС на встрече в Сочи планируют утвердить концепцию развития промышленной кооперации до 2030 года и уделить внимание проекту соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках объединения, сообщает пресс-служба российского кабмина. В Азербайджане допустили более тесную интеграцию с ЕАЭС

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Сочи 7-9 июня.

Как ожидается, главы правительств стран рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции.

"Состоится обсуждение актуальных вопросов функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, в том числе в части устранения барьеров, доработки системы технического регулирования, сотрудничества в электроэнергетической сфере. Планируется заслушать доклад Евразийской экономической комиссия о состоянии конкуренции на трансграничных рынках Союза", — говорится в сообщении.

Также премьеры обменяются мнениями о совершенствовании интегрированной информационной системы Союза. Среди значимых вопросов интеграции, как отмечается, развитие транспортной политики, в том числе в рамках торгово-экономического сотрудничества с КНР и сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь".

Также на заседании планируется подписать соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах ЕАЭС.

"Особое внимание будет уделено подготовке проекта соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС", — сообщается кабмин РФ.

Кроме того, планируется утвердить концепцию развития промышленной кооперации с соответствующим Комплексом мер до 2030 года.

"Документ направлен на формирование новых высокотехнологических отраслей, модернизацию промышленного производства, его технологическое обновление, увеличение объемов производства инновационной продукции с высокой долей добавочной стоимости", — сообщает российское правительство.

Как ожидается, стороны подпишут соглашение о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки; о взаимодействии по вопросам документирования подлежащих высылке лиц свидетельствами на возвращение; о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров СНГ.

Также в повестке заседания – принятие меморандума о сотрудничестве по противодействию мошенничеству на сетях электросвязи.

Кроме того, предусматривается утверждение плана мероприятий до 2030 года по обращению с отходами электронного и электротехнического оборудования для минимизации негативных последствий для окружающей среды.

Будет также уточнен механизм формирования основных целевых макроэкономических показателей экономик, мониторинга социально-экономического положения, динамики экономического развития стран СНГ.

Что касается сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, то, как ожидается, будет дан старт проведению Спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также ожидается принятие ряда кадровых решений – о назначении и переназначении руководящих сотрудников Исполнительного комитета СНГ и заместителей руководителя Антитеррористического центра СНГ.