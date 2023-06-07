МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле вырос на 0,3% в месячном выражении после снижения в марте на 2,1%, сообщает министерство экономики и технологий страны. В Германии призвали использовать зимой резервные угольные электростанции

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель поднялся на 0,6% в месячном выражении. При этом снижение в марте к февралю первоначально оценивалось в 3,4%.

В годовом выражении промпроизводство в стране в марте выросло на 1,6%. Месяцем ранее был зафиксирован рост на 2,3%.

Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в апреле увеличилось на 0,1% к марту. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 0,3%, а потребительских товаров — увеличился на 1,5%.