МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Правительство ЕАЭС во время Евразийского конгресса в "Сириусе" в Сочи договорилось об углублении промышленной кооперации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, видео опубликовано в телеграм-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Мишустин рассказал о переговорах ЕАЭС с Египтом и ОАЭ о свободной торговле

"Хочу сказать о наверное одном из самых важных направлений о которых мы договорились — это углубление промышленной кооперации. Мы посетили в рамках проведения этих форумов выставку "Евразия — наш дом", где увидели примеры такой промышленной кооперации. Их очень много, было более 200 представителей компаний из всех наших стран. Они показывали насколько это возможно — когда мы вместе, построить свой технологический суверенитет, экономический финансовый. И я очень надеюсь, что все наши задумки, то о чем мы говорили все эти два дня, обязательно сбудутся", — сказал Мишустин на полях Евразийского саммита.

Ранее Мишустин посетил в Сочи заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.