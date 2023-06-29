МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Росатом" намерен к 2027 году выйти на плановые показатели промышленного производства лития в Боливии в 25 тысяч тонн в год, что составит до 4% мирового рынка, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. В Боливии предложили создать аналог ОПЕК для лития

Международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) в четверг подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии. Инвестиции в проект составят порядка 600 миллионов долларов. Предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ

"Сейчас мы ускоренными темпами пойдем к реализации этого проекта. Первую очередь, начало активной работы, мы запланировали на 2025 год. К 2027-му выйдем уже на плановые мощности, это уже 25 тысяч тонн карбоната лития в год", — сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".

"В нынешних объемах мирового рынка это до 4% общего производства лития на планете", — отметил он.