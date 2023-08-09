МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, считает, что при расчете экспортной пошлины на них необходимо учитывать себестоимость и рентабельность экспортируемой продукции, говорится в сообщении компании. Минфин предложил установить единую ставку экспортной пошлины на удобрения

Минфин России предлагает установить с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года единую адвалорную ставку вывозной таможенной пошлины в размере 8% для всех видов удобрений, что даст в госбюджет 87 миллиардов рублей. Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на прошлой неделе на портале проектов нормативных правовых актов.

"Фосагро" призывает к учету себестоимости и рентабельности продукции при расчете экспортной пошлины на минеральные удобрения", — говорится в сообщении. Сейчас обсуждаемые параметры "не учитывают себестоимость и рентабельность экспортируемой продукции, которая сильно отличается для разных видов минеральных удобрений с различной концентрацией питательных веществ", приводятся в сообщении слова гендиректора "Фосагро" Михаила Рыбникова.

Например, в цепочку производства фосфорных и сложных удобрений входят добыча и обогащение фосфорного сырья, переработка газа в аммиак, переработка серы в серную кислоту, переработка серной кислоты и фосфорного сырья в фосфорную кислоту, переработка калия, переработка сульфата аммония для получения сложных удобрений. Цепочка производства азотных удобрений значительно короче — переработка газа в аммиак и переработка аммиака в удобрения. В свою очередь, производство хлористого калия представляет собой только добычу и обогащение калийной руды. В Сьерра-Леоне выразили желание получить российские удобрения

"Если фактор разной себестоимости и рентабельности не будет учтен при выработке фискальных механизмов, будет наблюдаться несправедливый перекос в распределении налоговой нагрузки между компаниями отрасли. Львиная доля дополнительного налогового бремени, исчисляемого десятками миллиардов рублей, перейдет на производителей сложных удобрений, ударив по инвестиционному потенциалу сектора и его конкурентоспособности на глобальном рынке", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что именно на нее пришлись две трети платежей в федеральный бюджет, собранных за шесть месяцев в рамках действующего на сегодняшний день механизма пошлины в размере 23,5% от разницы между таможенной стоимостью экспортируемых удобрений и 450 долларами.