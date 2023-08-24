ЦАХКАДЗОР, 24 авг — ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что запуск наднациональных механизмов финансирования перспективных проектов поможет странам ЕАЭС в раскрытии технологического и промышленного потенциала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ЕАЭС ввели квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки

"Мы уже сделали ряд серьезных шагов для углубления промышленной кооперации, чтобы наладить выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. За первые шесть месяцев года промпроизводство в Союзе выросло почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Способны добиться больших результатов. Рассчитываем, что этому послужит запуск в скором времени наднациональных механизмов финансирования перспективных проектов за счет союзного бюджета", — сказал премьер.

Выступая на заседании евразийского межправсовета, он назвал эту тему одной из значимых, напомнив о предложении президента РФ Владимира Путина объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики.

Он добавил, что еще одно приоритетное направление работы — развитие бесшовных и безопасных международных транспортных коридоров, связывающих государства "пятёрки".

"Считаем необходимым плотно координировать наши усилия по совершенствованию пассажирского и грузового сообщения. Внедрению электронных товаросопроводительных документов, продвижению новых инфраструктурных проектов", — отметил Мишустин. Латинская Америка хочет преференции в торговле с ЕАЭС, заявил МИД

Евразийский экономический союз играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира, но остается открытым для новых партнеров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании евразийского межправсовета.

"Евразийский экономический союз сейчас играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира. И остается открытым для новых партнеров. Мы хорошо осознаем, что в современных условиях особенно востребовано наращивание взаимодействия с другими странами и региональными объединениями", — сказал он.

По его словам, создание Большого Евразийского партнерства позволит создать вокруг Союза общее экономическое пространство равноправного сотрудничества, широкий интеграционный контур.

"А также разветвленную сеть торговых соглашений. Можно будет эффективнее решать крупные технологические задачи. Наладить производственные цепочки. Призываю вас активнее включиться в такую работу", — добавил премьер-министр.