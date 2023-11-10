2023-11-10T01:17:00+03:00
2023-11-10T01:19:55+03:00
2023-11-10T01:17:00+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231110/842225908.html
Минфин согласовал инвестиционную программу "Ростеха" для авиапрома
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России согласовал инвестпрограмму госкорпорации "Ростех" под проекты в области авиационной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Указанная... ПРАЙМ, 10.11.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, промышленность, россия, минфин, ростех, инвестпрограмма
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432294.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432294.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432293.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432293.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432281.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/22/834432281.jpg
https://1prime.ru/finance/20231109/842216815.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минфин России согласовал инвестпрограмму госкорпорации "Ростех" под проекты в области авиационной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Указанная инвестиционная программа согласована. При этом отмечаем, что заявлять об утверждении финансирования, его объемах и сроках целесообразно после утверждения паспорта соответствующего федерального проекта инвестпрограммы", — ответили в ведомстве на вопрос о согласовании инвестпрограммы "Ростеха" в области гражданского авиапрома.
Ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщал, что "Ростех" рассчитывает увеличить выручку по итогам 2023 года более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, до 2,8 триллиона рублей.