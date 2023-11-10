МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минфин России согласовал инвестпрограмму госкорпорации "Ростех" под проекты в области авиационной промышленности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Минфин прокомментировал указ об обмене замороженными активами

"Указанная инвестиционная программа согласована. При этом отмечаем, что заявлять об утверждении финансирования, его объемах и сроках целесообразно после утверждения паспорта соответствующего федерального проекта инвестпрограммы", — ответили в ведомстве на вопрос о согласовании инвестпрограммы "Ростеха" в области гражданского авиапрома.

Ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщал, что "Ростех" рассчитывает увеличить выручку по итогам 2023 года более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, до 2,8 триллиона рублей.