МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" увеличил оценку профицита никеля на мировом рынке в 2023 году — свыше 250 тысяч тонн против более чем 200 тысяч тонн ранее, следует из отраслевого обзора компании. Эксперты дали прогноз по дефициту рабочих кадров в России

"Мы пересмотрели прогноз профицита на рынке в 2023 году в сторону увеличения с более чем 200 тысяч тонн до свыше 250 тысяч тонн никеля, причем основная его часть придется на низкосортный никель. Это объясняется в первую очередь более низким, чем ожидалось, потреблением никеля в секторе аккумуляторных батарей", — указывается в материалах.

"Несмотря на то, что продажи электромобилей находятся на рекордно высоких уровнях, мы наблюдаем продолжающийся дестокинг в батарейной цепочке, увеличение доли безникелевых литий-железо-фосфатных аккумуляторов и частичную переориентацию продаж с электромобилей с аккумуляторными батареями на подключаемые гибриды в Китае. При этом активными темпами продолжается ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству никеля в Индонезии", — поясняет ГМК.

"Норникель" прогнозирует также, что из-за избыточного предложения низкосортного никеля в 2024 году на мировом рынке сохранится профицит в размере более 190 тысяч тонн никеля.

На протяжении второго полугодия 2023 года цена никеля на Лондонской бирже металлов (LME) продолжила снижение. Основной причиной этого стало ухудшение фундаментальных показателей рынка, включая значительный рост производства низкосортного никеля, дальнейшее увеличение мощностей по конвертации низкосортного никеля в высокосортный металл биржевого качества и, как следствие, значительный профицит на рынке, говорится в обзоре.

С начала года, когда котировки никеля превышали 30 тысяч долларов за тонну, цена упала до 16 тысяч долларов. Однако "Норникель" считает, что с фундаментальной точки текущий уровень цен не является устойчивым, поскольку более половины производителей никеля в настоящее время несут убытки, учитывая текущий уровень дисконтов на низкосортный никель.