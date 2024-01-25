2024-01-25T12:38:05+03:00
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2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240125/842887579.html
Нигер приостановил выдачу новых горнодобывающих лицензий, пишут СМИ
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Нигер приостановил выдачу новых лицензий в горнодобывающей отрасли и намерен провести аудит сектора, передает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ... ПРАЙМ, 25.01.2024
экономика, промышленность, новости, нигер, горнодобывающая промышленность, лицензии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Нигер приостановил выдачу новых лицензий в горнодобывающей отрасли и намерен провести аудит сектора, передает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ министерства горной добычи.
"Самопровозглашенное правительство Нигера временно прекратило выдачу новых горнодобывающих лицензий и приказало провести аудит сектора", — говорится в сообщении агентства.
В документе от 22 января министерство не объясняет причины такого решения.
В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.