МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Нигер приостановил выдачу новых лицензий в горнодобывающей отрасли и намерен провести аудит сектора, передает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ министерства горной добычи. Нигер не хочет злоупотреблять помощью к России, заявил премьер страны

"Самопровозглашенное правительство Нигера временно прекратило выдачу новых горнодобывающих лицензий и приказало провести аудит сектора", — говорится в сообщении агентства.

В документе от 22 января министерство не объясняет причины такого решения.

В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.