КАЗАНЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Россия к 2030 году планирует выпускать более 30 тысяч гражданских беспилотников в год, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. В России создали грузовые беспилотники для труднодоступных регионов

"К 2030 году мы планируем выпускать свыше 30 тысяч российских гражданских беспилотников в год и довести их долю в госзакупках до уровня 80-90%", — сказал Беспрозванных в ходе итоговой коллегии Минпромторга Татарстана.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что Россия в ближайшие три года выделит 100 миллиардов рублей на развитие и производство беспилотников. По его словам, средства выделяются на новые помещения, номенклатуру и работу в области регуляторики.