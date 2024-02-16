2024-02-16T13:49:37+03:00
2024-02-16T13:49:37+03:00
2024-02-16T13:49:37+03:00
2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240216/843090986.html
Россия нарастит выпуск гражданских беспилотников
Промышленность
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Россия к 2030 году планирует выпускать более 30 тысяч гражданских беспилотников в год, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. "К 2030 году... ПРАЙМ, 16.02.2024
экономика, промышленность, новости, россия, бпла, минпромторг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЗАНЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Россия к 2030 году планирует выпускать более 30 тысяч гражданских беспилотников в год, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.
"К 2030 году мы планируем выпускать свыше 30 тысяч российских гражданских беспилотников в год и довести их долю в госзакупках до уровня 80-90%", — сказал Беспрозванных в ходе итоговой коллегии Минпромторга Татарстана.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что Россия в ближайшие три года выделит 100 миллиардов рублей на развитие и производство беспилотников. По его словам, средства выделяются на новые помещения, номенклатуру и работу в области регуляторики.