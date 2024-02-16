ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Россия думала получать технологии за границей, продавая энергоресурсы, оказалось, что сама может их развивать. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе общения со студентами и работниками челябинских промышленных предприятий. Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону

"Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, будем все получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром, но появилась необходимость, оказалось, что есть и возможность производить все самим", — сказал он.

Путин подчеркнул, что российская промышленность на данный момент может развить не все. Однако ключевые технологии страна создавать способна, добавил глава государства.

Президент также отметил, что, если бы "квази-партнеры" России не вводили ограничения против страны, то такого количества заказов не было бы.