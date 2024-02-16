2024-02-16T15:42:21+03:00
2024-02-16T15:42:21+03:00
2024-02-16T15:42:21+03:00
2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240216/843093926.html
Россия может развивать технологии сама, заявил Путин
Промышленность
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Россия думала получать технологии за границей, продавая энергоресурсы, оказалось, что сама может их развивать. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе общения со... ПРАЙМ, 16.02.2024
экономика, технологии, промышленность, новости, владимир путин, россия, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Россия думала получать технологии за границей, продавая энергоресурсы, оказалось, что сама может их развивать. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе общения со студентами и работниками челябинских промышленных предприятий.
"Мы рассчитывали на то, что, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, будем все получать высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром, но появилась необходимость, оказалось, что есть и возможность производить все самим", — сказал он.
Путин подчеркнул, что российская промышленность на данный момент может развить не все. Однако ключевые технологии страна создавать способна, добавил глава государства.
Президент также отметил, что, если бы "квази-партнеры" России не вводили ограничения против страны, то такого количества заказов не было бы.