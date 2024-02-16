ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Российские компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства там, где были западные бренды, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности. Путин обещал подумать, как привлекать аспирантов к работе производств

"Многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, освоили собственную линейку комплектующих, машин, оборудования, привлекли кадры, ресурсы, технологии и организовали производства, направленные на те сегменты рынка, где еще недавно доминировали западные бренды. При чем речь идет как о потребительских товарах широкого спроса, но и о высокотехнологичной продукции", — сказал Путин.

По его словам, так в прошлом году "Камаз" запустил новый магистральный тягач К5, начинается серийный выпуск отечественного скоростного пассажирского электропоезда "Финист".

Он отметил, что промышленность работает стабильно и уверенно развивается и, несмотря на внешнее давление, были налажены новые каналы поставок сырья и компонентов. Как пояснил президент, власти продолжат расширять механизмы поддержки промышленности и, совместно с предприятиями и научным сообществом, решать задачи по укреплению технологического суверенитета России.

Президент подчеркнул, что невозможно выпускать все на собственных площадках, "да и не нужно, но тем не менее".

Однако, отметил он, необходимо иметь собственные "технологические ключи" в критически важных отраслях, сконцентрировать свои научный потенциал и кадровые ресурсы.