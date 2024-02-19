МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов заявил, что поставит перед коллективом российской ракетно-космической отрасли задачу выйти на безубыточность уже в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью порталу Pro Космос. "Роскосмос" получит компанию-оператора отрасли по нефтепродуктам

"Хватит ходить нам в отстающих, необходимы ресурсы для будущего развития, для привлечения внебюджетных средств, а источником их являются либо собственные средства, то есть прибыль предприятий, либо заемные, которые тоже даются только тем, кто способен вернуть эти средства. Это основа будущего развития. Так что задача в 2024 году — свести убытки к нулю, а возможно, и получить прибыль, я имею в виду в целом по отрасли, консолидированно", — заявил глава компании.

Он также добавил, что на данный момент уже наблюдается тенденция к снижению убыточности и уточнил, что убыток в 2022 году составил 18 миллиардов рублей, а в 2023 году — 15 миллиардов. Борисов подчеркнул, что кассовое исполнение бюджета в отрасли составило 98,3 процента, что говорит о развитии отрасли.

Он также выразил надежду на значительный рост производства и услуг после перехода на новую индустриальную модель и вступления в силу нового закона о коммерциализации космических услуг в 2025 году.