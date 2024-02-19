2024-02-19T11:11:00+03:00
2024-02-19T11:24:41+03:00
2024-02-19T11:11:00+03:00
2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240219/843107092.html
Борисов рассказал, когда космическая отрасль выйдет на безубыточность
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов заявил, что поставит перед коллективом российской ракетно-космической отрасли задачу выйти на безубыточность уже в... ПРАЙМ, 19.02.2024
финансы, экономика, промышленность, новости, россия, роскосмос, юрий борисов
https://cdnn.1prime.ru/images/84310/70/843107026.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84310/70/843107026.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84310/70/843107025.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84310/70/843107025.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84310/70/843107013.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84310/70/843107013.jpg
https://1prime.ru/business/20240106/842737864.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов заявил, что поставит перед коллективом российской ракетно-космической отрасли задачу выйти на безубыточность уже в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью порталу Pro Космос.
"Хватит ходить нам в отстающих, необходимы ресурсы для будущего развития, для привлечения внебюджетных средств, а источником их являются либо собственные средства, то есть прибыль предприятий, либо заемные, которые тоже даются только тем, кто способен вернуть эти средства. Это основа будущего развития. Так что задача в 2024 году — свести убытки к нулю, а возможно, и получить прибыль, я имею в виду в целом по отрасли, консолидированно", — заявил глава компании.
Он также добавил, что на данный момент уже наблюдается тенденция к снижению убыточности и уточнил, что убыток в 2022 году составил 18 миллиардов рублей, а в 2023 году — 15 миллиардов. Борисов подчеркнул, что кассовое исполнение бюджета в отрасли составило 98,3 процента, что говорит о развитии отрасли.
Он также выразил надежду на значительный рост производства и услуг после перехода на новую индустриальную модель и вступления в силу нового закона о коммерциализации космических услуг в 2025 году.