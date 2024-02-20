МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" прогнозирует дальнейшее выбытие нерентабельных никелевых производств в мире, сообщил директор департамента маркетинга компании Денис Шарыпин. "Норникель" значительно увеличил долю продаж своей продукции в Азию

"Сейчас больше 60% (по оценкам ГМК) производства никеля в мире убыточно на уровне cash cost. Мы видим, как постепенно компании предпринимают шаги по закрытию убыточных производств. Ряд предприятий в Австралии, Новой Каледонии, Канаде и ряде других мест объявили о приостановке производства. Порядка 200 тысяч тонн никеля в годовом измерении уже сообщили о закрытии", — рассказал Шарыпин.

Он отметил, что ежегодное мировое производство никеля оценивается примерно в 3-3,5 миллиона тонн, тем самым речь идет о выбытии около 7-8%. "Мы ожидаем, что этот процесс будет продолжаться", — сказал Шарыпин в ходе трансляции Market Power.

Директор департамента ГМК также добавил, что цена никеля, которая сейчас установилась на бирже — около 16 тысяч долларов за тонну, скорее всего достигла своего минимального значения с учетом, в частности, себестоимости металла.

"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. По итогам 2023 года "Норникель" снизил выпуск никеля на 5%, до 208,58 тысячи тонн.