2024-02-21T14:06:00+03:00
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2024
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"Мечел" сократил добычу угля и стали
Промышленность
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Группа "Мечел" в прошлом году снизила добычу угля на 8% по сравнению с показателем 2022 года, до 10,365 миллиона тонн, а выплавку стали — на 2%, до 3,489 миллиона тонн, следует из... ПРАЙМ, 21.02.2024
экономика, промышленность, новости, россия, уголь, мечел
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в прошлом году снизила добычу угля на 8% по сравнению с показателем 2022 года, до 10,365 миллиона тонн, а выплавку стали — на 2%, до 3,489 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Производство чугуна достигло 3,164 миллиона тонн, снизившись также на 2%.
Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) снизились на 21%, до 3,117 миллиона тонн, энергетического угля — на 28%, до 2,321 миллиона тонн в ежегодном сравнении.
"Мечел" — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Объединяет более 20 промышленных предприятий производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.