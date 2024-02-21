МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в прошлом году снизила добычу угля на 8% по сравнению с показателем 2022 года, до 10,365 миллиона тонн, а выплавку стали — на 2%, до 3,489 миллиона тонн, следует из сообщения компании. "Мечел" сократил добычу угля на 16 процентов

Производство чугуна достигло 3,164 миллиона тонн, снизившись также на 2%.

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) снизились на 21%, до 3,117 миллиона тонн, энергетического угля — на 28%, до 2,321 миллиона тонн в ежегодном сравнении.

"Мечел" — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Объединяет более 20 промышленных предприятий производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.