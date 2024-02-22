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2024-02-22T13:29:43+03:00
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2024
https://1prime.ru/industry_and_energy/20240222/843142915.html
Глава Татарстана рассказал Путину о модернизации заводов в Казани
Промышленность
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Казанские авиационный и вертолетный заводы проходят большую модернизацию, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. Президент России Владимир Путин 22 февраля встретился с... ПРАЙМ, 22.02.2024
впк, экономика, промышленность, новости, завод, татарстан, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Казанские авиационный и вертолетный заводы проходят большую модернизацию, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Президент России Владимир Путин 22 февраля встретился с главой республики.
"Идет большая модернизация авиационного завода, очень серьезная. Также идет большая модернизация казанского вертолетного завода. В прошлом году мы 75 вертолетов изготовили, сейчас наращиваем мехобработку, у нас потенциал будет намного больше", — рассказал Минниханов.
Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, он же филиал ПАО "Туполев", одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности Российской Федерации, основанное в 1932 году в городе Казань и действующее по настоящее время.
Казанский вертолетный завод (КВЗ) ведет свою историю с 1940 года. Предприятие выпускает современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38, а также разработал и выпускает легкий вертолет Ансат.