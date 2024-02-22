КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Казанские авиационный и вертолетный заводы проходят большую модернизацию, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Ему плевать". В Сети шокированы оскорблением Байдена в адрес Путина

Президент России Владимир Путин 22 февраля встретился с главой республики.

"Идет большая модернизация авиационного завода, очень серьезная. Также идет большая модернизация казанского вертолетного завода. В прошлом году мы 75 вертолетов изготовили, сейчас наращиваем мехобработку, у нас потенциал будет намного больше", — рассказал Минниханов.

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, он же филиал ПАО "Туполев", одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности Российской Федерации, основанное в 1932 году в городе Казань и действующее по настоящее время.

Казанский вертолетный завод (КВЗ) ведет свою историю с 1940 года. Предприятие выпускает современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38, а также разработал и выпускает легкий вертолет Ансат.