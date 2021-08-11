МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Суммарные премии по страхованию жизни выросли на 29,4% по итогам первой половины 2021 года и достигли 250,9 миллиарда рублей, сообщил в ходе пресс-конференции глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Страховщики предлагают россиянам инвестировать в страхование жизни

"Сборы общие перевалили за 250 миллиардов рублей — это больше, чем по ОСАГО. Рост составил 30% почти. Безусловно, кредитное страхование жизни помогает… 50% нашего роста — это рост кредитного страхования, но 50% — это рост ИСЖ и НСЖ, и это нас радует", — сообщил он журналистам.

На 20,9% выросли сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), до 100,9 миллиарда рублей. Сборы по накопительному страхованию жизни (НСЖ) показали ещё более заметный рост — на 25,1%, до 68,1 миллиарда рублей. Наконец, рост по кредитному страхованию жизни составил 67%, премии достигли 62,1 миллиарда рублей. Прочие виды выросли на 31,4% — до 19,8 миллиарда рублей.

"Первое полугодие состояло все почти из рекордов по кредитованию… Мы знаем, что Банк России потихонечку разворачивает эту историю и начинает ее более внимательно таргетировать. Исходя из чего мы понимаем, что вот этот рост в какой-то мере замедлит свое влияние на страхование жизни. Что, может быть, и хорошо, потому что мы всегда в целом ориентировались на то, чтобы "выращивать" классическое страхование жизни", — сообщил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Суммарные выплаты за полугодие превысили 140 миллиардов рублей — это в 1,58 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пятерку лидеров по сборам в первом полугодии вошли "Сбербанк страхование жизни" (премии достигли почти 64 миллиардов рублей, доля рынка составила 25,5%), "АльфаСтрахование-Жизнь" (почти 46 миллиардов рублей, 18,3%), "Согаз-Жизнь" (37 миллиардов рублей, 14,8%), "Ренессанс-Жизнь" (26,3 миллиарда рублей, 10,5%) и "Росгосстрах Жизнь" (11,8 миллиарда рублей, 4,7%).