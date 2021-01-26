МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Китай в будущем достигнет сопоставимого с США положения на рынке IT, маловероятно, что Соединенные Штаты смогут остановить этот процесс, считают российские эксперты. Китай лишил США статуса главного инвестнаправления в мире

Во вторник международный дискуссионный клуб "Валдай" представил доклад "Международная конкуренция и лидерство в цифровой среде".

По мнению авторов доклада, несмотря на то, что китайская техноэкономическая платформа меньше американской, и здесь очевидны притязания Пекина на технологическое лидерство в мире. Как отмечается в докладе, значительный объём финансовых и людских ресурсов позволяет китайской экосистеме быть замкнутой на себя и административно перераспределять ресурсы на те области технологического развития, которые представляются Политбюро КПК наиболее перспективными.

Авторы доклада напомнили, что Китай первым в мире провел эксперимент с автономизацией ряда сервисов и услуг, выстроив так называемую "Великую Китайскую цифровую стену" (The Great Firewall of China). По словам авторов, конкурентоспособность китайской модели опирается на дешевизну их предложения и участие в финансировании передовых разработок в других государствах. Китай ввел ответные санкции против американских чиновников из-за Гонконга

"При этом Китай опирается на тактику выжидания и не реагирует на провокации США. Америку в Китае справедливо рассматривают как более весомого и сильного игрока в этой сфере. Однако темпы роста китайской технологической индустрии позволяют Пекину рассчитывать на то, что достижение сопоставимого с США положения на рынке – вопрос времени. Маловероятно, что американцы смогут остановить этот процесс", — говорится в докладе.

Авторы доклада добавляют, что все большее число союзников США, включая страны ЕС, благосклонно воспринимают предложения Китая о сотрудничестве в цифровой сфере.