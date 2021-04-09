МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Facebook заблокировал свыше 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов

Сбой в работе Instagram произошел примерно в 00.18 мск, у Facebook — в 00.19. О проблемах сообщают пользователи России, Украины, Белоруссии и других европейских стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей Instagram (59%) столкнулись с проблемами и загрузкой контента. Пользователи Facebook, в основном (86%), жалуются на проблемы с работой сайта.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

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