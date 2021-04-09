МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Ранее сообщалось, что после полуночи по московскому времени пользователи Facebook и Instagram в России, Украине, Белоруссии других европейских стран жаловались на сбои в работе сервисов.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.