2021-04-09T01:49:38+03:00
2021-04-09T01:49:38+03:00
2021-04-09T01:49:38+03:00
2021
https://1prime.ru/itb/20210409/833421894.html
Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
ИТ-бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... ПРАЙМ, 09.04.2021
facebook, новости, технологии, экономика, ит-бизнес
https://1prime.ru/images/83291/26/832912693.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/26/832912693.jpg
https://1prime.ru/images/83291/26/832912692.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/26/832912692.jpg
https://1prime.ru/images/83291/26/832912680.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/26/832912680.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Ранее сообщалось, что после полуночи по московскому времени пользователи Facebook и Instagram в России, Украине, Белоруссии других европейских стран жаловались на сбои в работе сервисов.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.