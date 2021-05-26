МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Чаще всего открывают электронные письма мошенников из-за жажды быстро разбогатеть, желания "бесплатных удовольствий" и в силу обычного любопытства, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. Российский суд оштрафовал Google на 6 миллионов рублей

"Желание быстрых денег и бесплатных удовольствий оказалось самой популярной мотивацией открытия россиянами мошеннических писем. Ссылки в письмах с таким посылом открывают 45% потенциальных жертв. Следующим в рейтинге идет любопытство, оно заставляет 39% получателей кликнуть по вредоносной ссылке", — выяснили эксперты.

Следующее место среди мотивов открытия мошеннических писем занимает указание на срочный характер сообщения — 38% граждан откроют такую почту, а потом — страх: ссылки в письмах с пугающим сообщением открывают 35% потенциальных жертв.

Эксперты уточняют, что в письмах, мотивирующих к быстрому заработку, жертве предлагается бесплатно или по минимальной цене заказать очень нужный для нее товар. Страх преобладает в письмах якобы компрометирующего характера, когда мошенник пишет, что у него есть личные данные жертвы, и для предотвращения их распространения нужно отправить ему определенную сумму в биткоинах. А "триггер" срочности может присутствовать в письмах с приглашением на рабочие совещания, присланные якобы от имени руководства жертвы.

При этом некоторые злоумышленники предпочитают создавать фишинговые письма, которые объединяют сразу несколько посылов. И наибольший эффект достигается сочетанием мотивации к срочности и финансовой выгоде — такие письма открывают 53% потенциальных жертв, заключили в компании.