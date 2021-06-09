МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервисов компании, в частности, сайта и электронной почты, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 18.26 мск, а с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

Отмечается, что больше всего жалоб поступает на работу сайта (85%) и проблемы с почтой (15%).

"По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказами через Яндекс Go. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".