МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram добавил для пользователей функцию проведения групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана, сообщается в блоге компании.

"Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию — достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в голосовом чате без видео может участвовать неограниченное число пользователей. Режим видеоконференций пока "доступен первым 30 участникам, подключившимся к чату". Telegram планирует вскоре увеличить этот лимит.

Кроме того, мессенджер запустил функцию "трансляция экрана". Теперь, как отмечается в сообщении, пользователи смогут "транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана — или использовать и то, и другое параллельно".

В апреле основатель мессенджера Павел Дуров сообщал, что Telegram в мае добавит видео в голосовые чаты, что сделает мессенджер мощной платформой для групповых видеозвонков.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Основатель мессенджера Павел Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.