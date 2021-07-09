МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Компания Microsoft с 1 октября скорректирует цены в рублях на программное обеспечение (ПО) и облачные сервисы в России, в результате чего они вырастут примерно на 15%, сообщается на сайте корпорации. СМИ: Microsoft выплатит всем сотрудникам по $1,5 тысячи из-за пандемии

"С 1 октября 2021 года цены в российских рублях на все сегменты коммерческого программного обеспечения и облачных сервисов приблизятся к ценам, действующим в регионе Центральной и Восточной Европы, где они зафиксированы в долларах США. Таким образом, они вырастут примерно на 15,2% и будут соответствовать уровню цен в долларах США", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что корректировка не коснется "заказов, оформленных в рамках действующих соглашений по программам корпоративного лицензирования, на которые распространяется ценовая защита".

"Данные изменения стали результатом оценки влияния локальных цен на ПО и онлайн-сервисы, периодически проводимой Microsoft, чтобы обеспечить единообразие цен по всему региону", — добавила компания.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.