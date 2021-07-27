МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2020-2021 финансового года, завершившегося 30 июня, выросла на 38,3% и составила 61,271 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 8,05 доллара против 5,76 доллара за предыдущий фингод. Выручка за отчетный период увеличилась на 17,5% — до 168,088 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал минувшего фингода выросла на 46,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 16,458 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,17 доллара против 1,46 доллара годом ранее. Выручка выросла на 21,3% — до 46,152 миллиарда долларов.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud в минувшем квартале выросла на 29,9% — до 17,375 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes (офисные приложения) поднялся на 25% — до 14,691 миллиарда долларов. При этом рост выручки облачного сервиса Azure за квартал составил 51%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.