МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий разработчикам радиоэлектроники, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство ввело пошлины на экспорт металлов из России

"Разработчики электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей на её основе смогут получить федеральные субсидии. Порядок и условия предоставления такой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

"Получить субсидии можно на проекты, которые будут разработаны в течение пяти лет. Размер субсидии – до полутора миллиардов рублей в год. За счёт господдержки производители смогут возместить до 90% затрат. Деньги, в частности, разрешается направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов продукции", — добавляется в сообщении.

Сообщается, что организация, претендующая на субсидии, должна дать обязательство, что выручка от реализации разработанных модулей составит не менее размера полученной субсидии, а от разработанной ЭКБ – не менее половины субсидии. Также для получения господдержки необходимо пройти конкурсный отбор. Его порядок и условия проведения будут опубликованы на сайте Минпромторга. Сбор заявок планируется завершить до 1 сентября.

Подчеркивается, что в 2021 году на субсидии разработчикам ЭКБ в федеральном бюджете предусмотрено три миллиарда рублей. Работа ведётся в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".