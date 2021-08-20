МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Американская компания Google закрывает подразделение Google Health, а его руководитель покидает компанию, сообщило издание Business insider со ссылкой на служебную записку компании.

"Google ликвидирует свое подразделение здравоохранения… его руководитель, доктор Дэвид Файнбер, покидает компанию", — сообщает издание.

По его информации, Файнбер покинет свой пост 1 сентября и перейдет в качестве гендиректора и президента в американскую компанию Cerner, специализирующуюся на медицинских информационных технологиях.

По данным служебной записки, проекты и штат Google Health будут распределены по разным подразделениям.

В июне 2021 года в компании произошла крупная реорганизация, более 130 сотрудников Google Health были переведены в Fitbit и подразделение поиска. В результате в отделе здравоохранения остались около 570 сотрудников. Google обещал, что не будет сокращать проекты или штат сотрудников из-за реорганизации.