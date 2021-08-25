МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Количество бюджетных мест в российских вузах по IT-направлениям в текущем году было увеличено почти на 11,4 тысячи, все их выпускники смогут через 5-6 лет рассчитывать на хорошую работу, но высоким спросом на рынке будут пользоваться также специалисты смежных отраслей, рассказал РИА Новости старший партнер Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов. Приморье планирует заключить на ВЭФ соглашения на 100 миллиардов рублей

"Будут востребованы буквально все ИТ-специальности, которые только можно себе представить. Разработчики, инженеры поддержки всегда найдут хорошую работу. Огромный спрос будет на системных и бизнес-аналитиков: на каждом проекте нужен человек, который может поговорить с пользователями продукта, оценить реальные потребности и внятно поставить задачу на разработку. То есть быть, по сути, связующим звеном между программистами и конечными потребителями", — рассказал Солодилов.

По его словам, в ИТ могут найти себе применение люди с развитыми коммуникативными навыками, базовыми техническими знаниями и хорошим системным мышлением. В этой связи очень актуальна тема double skills.

"Все большей востребованностью в ИТ пользуются профессионалы из других областей, причем не на стороне бэк-офиса, а непосредственно в рамках разработки и внедрения ИТ-систем. Так, начали появляться новые смежные профессии. Например, UX/UI-дизайнеры разрабатывают внешний вид систем, приложений", — отметил он.

Высоким спросом будут пользоваться ИТ-юристы, которые отвечают за правовое взаимодействие в сети, защиту интеллектуальной собственности и интересов при производстве и использовании цифровых продуктов и решений. Еще одно смежное направление — цифровая лингвистика. Специалисты в этой сфере знают иностранные языки и участвуют в создании многофункциональных лингвистических ИТ-систем, которые обеспечивают максимально натуральный, нативный перевод текстов, аудио- и видеоконтента, с учетом контекста, семантических особенностей и прочих.

"Таким образом, не только технические специалисты могут найти себя в ИТ. Создание хорошего цифрового продукта или решения сейчас требует понимания психологии пользователя, хорошо структурированного, яркого и качественно подготовленного контента, работы с визуализацией и удобством пользовательского интерфейса. Тут себя могут проявить представители различных гуманитарных специальностей. Ведь создание удобного человеку инструмента — это во многом творческая задача", — пояснил эксперт.