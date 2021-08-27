МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому предлагается скорректировать требования к продуктам и правообладателям для включения программ в реестр российского программного обеспечения (ПО), соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Минцифры подготовило законопроект о порядке аккредитации систем биометрии

Согласно документу, заявку на включение программы в реестр российского ПО смогут подать "российские коммерческие организации без преобладающего иностранного участия", которые признаются таковыми не только по суммарной доле участия России, ее субъектов, муниципальных образований и граждан, но и "по принципу осуществления контроля в части принятия решений" со стороны одного или нескольких лиц: России, ее субъекта, гражданина или "контролируемых ими совместно или по отдельности лиц".

Также, согласно предложению Минцифры, "техсредства хранения исходного текста и объектного кода" ПО, которое будет включаться в реестр, должны находиться на территории России, так же как и "техсредства, необходимые для активации, выпуска, распространения, управления лицензионными ключами" этого ПО.

Кроме того, как указывается в документе, услуги предоставления доступа к этому ПО должны "свободно реализовываться на всей территории Российской Федерации, в том числе в городе федерального значения Севастополь и Республике Крым". Минцифры разрабатывает системы по борьбе с мошенническими звонками

"Согласно новой редакции, добавилось требование о необходимости правообладателям ПО иметь организационно-технические возможности для реализации прав, ‎а также штат специалистов, квалификация и количество которых обеспечат полноценную реализацию прав", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как говорится в записке, проект постановления подготовлен для "оптимизации порядка формирования и ведения единого реестра российских программ" и единого реестра программ государств-членов Евразийского экономического союза.