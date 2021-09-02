В Минтруде сообщили, сколько человек нужно в сфере IT через восемь лет
Более 2 миллионов человек понадобится сфере IT в ближайшие восемь-девять лет
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Более 2 миллионов человек понадобится сфере IT в ближайшие восемь-девять лет, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, наиболее динамично растущей отраслью экономики является IT.
"В ближайшие восемь-девять лет IT-индустрия потребует в свои ряды еще более 2 миллионов человек", — отметил министр, выступая на ВЭФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/itb/20210902/834580496.html
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