МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Правительство России продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Минтруде сообщили, сколько человек нужно в сфере IT через восемь лет

На оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что кабмин по инициативе президента реализует комплекс мер опережающего развития IT-отрасли. Он отметил, что в прошлом году был утвержден пакет мер, в рамках которого для компаний сектора были снижены страховые взносы, уменьшена ставка налога на прибыль и другое.

"Все это позволило создать в нашей стране комфортные налоговые условия для развития бизнеса в сфере программного обеспечения, открыло дополнительные возможности для разработки новых продуктов, привлечения специалистов. Уже есть неплохие результаты", — рассказал глава правительства.

Так, по его словам, с момента утверждения льгот количество аккредитованных IT-компаний выросло почти на 3 тысячи.

"Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора", — подчеркнул Мишустин.