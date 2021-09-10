МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Минцифры, Минфин и ФНС, как ожидается, в ноябре представят предложения по введению так называемого цифрового налога для иностранных компаний, следует из проекта "дорожной карты" второго пакета мер поддержки российской IT-отрасли, копия которой есть в распоряжении РИА Новости. ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу

Как указывается в проекте документа, "предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих установление порядка налогообложения доходов иностранных компаний, получаемых в результате взаимодействия с российскими гражданами и использования данных о них, с учетом подходов, обсуждаемых на площадке ОЭСР" должны быть представлены в ноябре текущего года.

Инициативы, введение которых должно привести к выравниванию условий для ведения деятельности в России отечественных и зарубежных интернет-компаний и росту налоговых поступлений в бюджет, будут представлены в докладе правительству или в виде федерального закона.

Ранее 130 стран поддержали реформу международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Эта договоренность должна обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где они извлекают прибыль, независимо от того, присутствуют ли физически эти компании на рынке той страны, откуда идёт прибыль. Этот план призван обеспечить более справедливое распределение налогов между странами. Он включает налог на прибыль в размере минимум 15% на корпорации, в том числе цифровые компании. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят к ноябрю 2021 года. Минцифры разъяснило использование налоговых льгот для IT-компаний

Кроме того, согласно проекту "дорожной карты", предполагается к декабрю представить предложения по включению в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль расходов на внедрение отечественного программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК). Эти меры разработаны для того, чтобы стимулировать приобретение отечественного ПО и ПАК и снизить издержки компаний на внедрение этих решений.

C апреля 2022 года власти собираются проводить ежегодный мониторинг конкурентоспособности российской юрисдикции в IT-сфере и на основе его результатов повышать ее привлекательность Сингапуром, Ирландией, Финляндией, США, Кипром, Эстонией и Белоруссией, "благоприятными для сферы IT юрисдикциями". Улучшать условия для IT-предпринимателей планируется в том числе "за счет сокращения издержек IT-компаний по результатам оптимизации валютного регулирования и валютного контроля".

В понедельник глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что "второй пакет" мер поддержки отрасли информационных технологий согласован со всеми заинтересованными ведомствами, ожидается его утверждение.