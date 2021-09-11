МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Пользователи на территории Крыма пока не заметили или не подтвержили сообщения о блокировке устройств Xiaomi, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей сервисных центров и пользователи смартфонов компании на полуострове. Пользователи сообщили о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

Компания ограничила с сентября работу своих устройств в некоторых регионах, в частности на Кубе, в Иране, Сирии, КНДР, Судане и в Крыму, сообщили ранее XDA-developers. После покупки нового гаджета пользователи через несколько дней получат сообщение о том, что компания не разрешает поставки продуктов на данную территорию, и что ее импорт без специальной лицензии запрещен.

Представители пяти сервисных центров по обслуживанию телефонов компании сообщили, что обращения с данной проблемой к ним не поступали.

"Мы читали об этом, но по факту к нам никто не подходил. Возможно, таких случаев мало. Или это фейк", — сообщили в сервис-центре "Ноутбук-центр", отметив, что теоретически заблокировать устройство таким образом возможно.

Сотрудники сервис-центра "Мобильный эксперт" также отметили, что подобных обращений к ним не поступало. Представитель компании предположил, что речь может идти об ограничении работы смартфонов, купленных удаленно в КНР, которые попытались активировать в Крыму.

Некоторые пользователи устройств Xiaomi в Крыму также подтвердили РИА Новости, что никаких проблем замечено не было. В частности, об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, сославшись на нормальную работу собственного смартфона.