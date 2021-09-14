ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. Компания Apple представила новейший смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей, улучшенным дисплеем, более прочный и защищенный, презентация новинок проходит во вторник на сайте компании. СМИ: Apple будет досматривать все IPhone на предмет запрещенного контента

"Очень прочный и надежный, водо- и пыленепроницаемый", — рассказала о новинке представитель компании Кайен Дрэнс. По ее словам, новинка выйдет в пяти цветах, а дисплей устройства будет на 28% ярче.

Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini будут оснащены процессором ​​A15 Bionic и получат батарею увеличенного объема. Смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получат уменьшенное пространство для фронтальной камеры и динамика (называемое "челкой").

Помимо этого, Apple представила новый iPad с процессором A13 Bionic и усовершенствованной камерой.

Презентация началась с представления новинок Apple TV+, a затем был представлен новый iPad. Примечательно, что именно сегодня эксперты отрасли не ожидали представления новинок линейки этой продукции компании.

Как рассказал глава компании Тим Кук, новый планшет “будет еще более универсальным”. Он сообщил, что продажи iPad выросли за год на 40%, и спрогнозировал, что рост их популярности продолжится.

Новая базовая модель планшета iPad получила процессор A13 Bionic и усовершенствованную камеру, которой ранее был оснащен iPad Pro. Новинка, которая не претерпела каких-либо изменений в дизайне, будет доступна для заказов уже в среду по цене 329 за устройство с объемом памяти в 64 Гб.

Следующей новинкой презентации стал iPad Mini. Он получил новый более совершенный дизайн — с диагональю 8,3 дюйма и закругленным углам планшет удобно ложится в ладонь. Помимо этого он будет оснащен usb-c портом и возможностью подключения к сетям 5G.

Компания обещает, что новый iPad Mini будет самым мощным и универсальным из всех своих предшественников. Заказать новинку можно по цене 499 долларов уже сегодня, поставки начнутся на следующей неделе.

Apple также представила новое поколение умных часов с дисплеем retina и уменьшенной рамкой.

Как рассказала представитель компании, часы i Watch Series 7 станут не только более прочными и пыленепроницаемыми, но обретут retina дисплей. Несколько изменился и дизайн часов — уменьшилась их рамка, значительно увеличив экран, добавились новые цвета. Батарея часов рассчитана на 18 часов работы и, как обещают в Apple, будет заряжаться на 30% быстрее предшественников.

"Это наши лучшие часы", — сказал представитель компании на презентации.

Новинка появится позднее осенью по стартовой цене 399 долларов.