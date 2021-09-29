МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Принадлежащий американской компании Google видеохостинг YouTube расширит действие правил по борьбе с дезинформацией о вакцинации против коронавируса на контент, касающийся всех применяемых безопасных вакцин, недостоверная информация будет удаляться, сообщила компания.

"Мы намерены расширить правила, связанные с недостоверной медицинской информацией, чтобы препятствовать распространению контента, касающегося вакцин, которые применяются сейчас, разрешены к использованию и признаны эффективными и безопасными со стороны местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", — сказал журналистам на брифинге вице-президент YouTube Мэтт Халприн.

Как говорится в сообщении компании, контент с ложными заявлениями о вакцинах и их компонентах будет удаляться. В частности, это касается материалов, что "одобренные вакцины опасны и вызывают долгосрочные проблемы со здоровьем", о том, что препараты "вызывают аутизм, рак или бесплодие, или о том, что компоненты вакцин позволяют следить за вакцинированными людьми".

При этом YouTube не будет удалять видеоролики, в которых представлены данные о правилах вакцинации, об исследованиях новых вакцин и материалы об успешном или неудачном их применении в прошлом. Кроме того, как сообщил Халприн, исключение сделают для видео, в которых люди говорят о личном опыте применения вакцин, но не делают обобщений и не призывают к отказу от вакцинации.

В октябре прошлого года YouTube объявил, что будет удалять видеоролики, содержащие недостоверные данные о вакцинации против коронавируса. Компания отмечает, что обновленные правила вступают в силу в среду, но для полноценного их применения потребуется некоторое время.

В компании сообщили, что с прошлого года заблокировали более 130 тысяч видеопубликаций, содержащих ложные сведения о вакцине от коронавируса. Как информирует телеканал NBC, в число тех, чьи каналы заблокированы в связи с ужесточением правил — племянник президента США Джона Кеннеди, сын сенатора Роберта Кеннеди, известный правозащитник, эколог и противник вакцин Роберт Ф. Кеннеди Младший, а также известный в США остеопат, противник вакцин Джозеф Меркола.

YouTube — видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.