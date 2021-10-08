МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" из ряда городов России сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 13.46 мск было зафиксировано 446 жалоб, 50% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, 31% претензий связаны с проблемами с работой сайта, еще 19% жалуются на проблемы с подключением к серверу.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других городов России.