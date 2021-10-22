МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 10 декабря рассмотрение заявления Apple, требующей признать незаконными решение Федеральной антимонопольной службы России о том, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке мобильных приложений, и наложенный на нее за это штраф в 12 миллионов долларов. Apple выпустила в продажу тряпку за две тысячи рублей

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, слушания отложены, чтобы ФАС могла оценить, насколько исполнено предписание, выданное американской компании.

В своем обращении в суд Apple Inc оспаривает решение и предписание ФАС от 28 августа 2020 года и постановление о привлечении к административной ответственности от 27 апреля 2021 года.

Антимонопольное ведомство по результатам рассмотрения жалобы "Лаборатории Касперского" пришло к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений в iOS по двум пунктам – препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска сторонних приложений в App Store.

В частности, "Лаборатория Касперского" пожаловалась в ФАС на необоснованное, по ее мнению, отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась существенной части функций. В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля, сообщала ФАС.

Как выявило ведомство, Apple, занимая 100% рынка мобильных приложений на операционной системе iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функций приложений сторонних разработчиков была утрачена.