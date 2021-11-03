ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Минторг США внес в список ограничений по национальной безопасности четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies, сообщило ведомство в среду.

Согласно опубликованному им документу, в список компаний, осуществляющих деятельность, которая может нести значительный риск или противоречить интересам национальной безопасности и внешней политики США, также вошли израильские компании NSO Group и Candiru и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy.

Российская Positive Technologies, как заявил американский минторг, включена в список из-за того, что ее деятельность "противоречит национальным интересам США". Она, наряду с упомянутой сингапурской компанией, по оценке Вашингтона, "использует кибердеятельность для получения доступа к информационным системам, угрожая конфиденциальности информации и безопасности частных лиц и компаний по всему миру”.